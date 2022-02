Repubblica Ceca: ministro Esteri, nuova riunione squadra di crisi su situazione ucraina oggi pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della situazione in Ucraina, la squadra di crisi del ministero degli Esteri della Repubblica Ceca si riunirà di nuovo oggi pomeriggio. Lo ha reso noto il portavoce del dicastero. Il ministro degli Esteri, Jan Lipavsky, parteciperà all’evento da remoto. Lipavsky si trova infatti a Parigi per il Forum ministeriale Ue per la cooperazione nell’Indo-Pacifico. Il ministero degli Esteri di Praga ha condannato la decisione della Federazione Russa di riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, in Ucraina orientale. (Vap)