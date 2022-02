Ucraina: Draghi, ferma condanna per decisone inaccettabile della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato, riferendosi alla crisi in Ucraina. (Rin)