Bielorussia: al via voto anticipato su referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono da oggi al 26 febbraio in Bielorussia le votazioni anticipate per il referendum sugli emendamenti alla Costituzione, fissato per il 27 febbraio. La domanda che è stata sottoposta ai cittadini è la seguente: "Accettate emendamenti e integrazioni alla Costituzione della Repubblica di Bielorussia?". Il referendum, al quale possono partecipare i cittadini di età superiore ai 18 anni, si considera valido se vi ha partecipato più della metà dei cittadini inseriti nelle liste elettorali. (Rum)