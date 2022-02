Mes: Brunetta, la riforma va approvata al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un suo intervento su "Il Foglio" scrive che "la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è ormai una vicenda vecchia di anni e non ancora conclusa. Per l'entrata in vigore del Trattato che lo regola, infatti, è necessaria la ratifica di tutti i 19 paesi membri dell'Eurozona. All'appello mancano la Germania, che è in attesa di un pronunciamento della sua Corte di Karlsruhe che dia il via libera al provvedimento di legge già votato del Parlamento tedesco e l'Italia". "Da noi - continua il ministro - il dibattito è stato irrazionalmente, molto acceso, tra chi da una parte, dicendo sì al Mes, ha detto sì all'Europa, alla moneta unica, alle quattro unioni, in particolar modo a quella bancaria e alla necessità di avere un fondo di garanzia per poter finanziare il meccanismo di risoluzione delle banche europee; dall'altra chi ha sostenuto il no, appellandosi a ragioni di limitazione della sovranità nazionale e invocando lo spauracchio del 'commissariamento europeo' nei confronti del nostro paese". Brunetta osserva inoltre che "quel dibattito sta proseguendo anche in questi giorni. Le paure sono le stesse, ma è il contesto della governance economica europea a essere radicalmente cambiato. Infatti, con l'avvento del Next Generation Eu, l'Europa, semplicemente, non è più la stessa di prima. Questo strumento, assieme alla sospensione temporanea delle regole del Patto di stabilità e crescita e all'introduzione di un Temporary Framework sugli aiuti di stato, segnano un vero e proprio spartiacque tra la 'vecchia' e la 'nuova' Europa". "Diciamolo chiaramente - aggiunge il ministro - : la riforma del Mes va approvata al più presto e non deve fare paura proprio perché il contesto è mutato. Ma perché dire di sì adesso a questa ratifica? Il paradigma della condizionalità dell'erogazione dei fondi in cambio di riforme è stato definitivamente sdoganato proprio dai fondi arrivati con il Next Generation Eu e dopo un anno di sperimentazione possiamo ragionevolmente affermare che questo meccanismo di governance economica sta funzionando". (segue) (Res)