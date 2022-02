Mes: Brunetta, la riforma va approvata al più presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Brunetta "potrebbe funzionare ancora meglio se proprio il Mes venisse utilizzato in forma sussidiaria e per coadiuvare i fondi del Ngeu, in maniera da dare un utilizzo concreto ai circa 500 miliardi di euro attualmente giacenti nelle casse dello strumento e investiti sui mercati finanziari, neanche il Mes fosse una normale banca d'affari. Come il Mes sanitario era stato pensato per finanziare l'emergenza pandemica europea ora il Mes nel nuovo modello di governance europea deve servire per finanziare la ripresa delle economie finanziando beni pubblici su scala europea". "D'altronde, - osserva infine il ministro - è stato lo stesso presidente del Mes Klaus Regling a proporre di impiegare più efficacemente i fondi dello strumento che governa, all'interno di una visione olistica della governance europea che comprenda anche la riforma del Patto di stabilità e crescita. Possibile solo a condizione che prima il processo di ratifica del Trattato sia concluso. Per questo dobbiamo affrettarci". "La ratifica del Mes - conclude Brunetta - è un passaggio indispensabile alla luce del dibattito in corso sulla governance economica e arricchirebbe la cassetta degli attrezzi dei policy maker europei dotando l'Unione europea di una capacità di bilancio aggiuntiva. E chiudere, così, un pezzo di storia dell'Unione certamente non esaltante. Ma, si sa, l'Europa 'sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi'". (Res)