Ue: eurodeputati in Messico per verificare stato accordo bilaterale

- Una delegazione di eurodeputati è presente da oggi in Messico per fare il punto sull'accordo commerciale bilaterale, i cui negoziati sono terminati due anni fa, ma che deve essere ancora ratificato. La missione servirà a raccogliere informazioni dirette sullo stato attuale dell'accordo, preparato per rinnovare quello del 1997. Un documento che deve essere approvato dal Consiglio Europeo e dal governo del Messico, prima di passare alla ratifica dei rispettivi parlamenti. La delegazione si riunirà fino al 24 febbraio con rappresentanti del Parlamento messicano e del governo, organizzazioni industriali, imprese europee con sede nel paese, organizzazioni sindacali e della società civile. Il gruppo di lavoro sarà composto dalla belga Kathleen Van Brempt, lo spagnolo Jordi Canas, l'italiano Marco Campomenosi e dall'ungherese Eniko Gyori. (Mec)