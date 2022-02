Donbass: Borrell, oggi Ue adotterà sanzioni contro Russia per riconoscimento separatisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Ue adotteranno oggi delle sanzioni contro la Russia per il riconoscimento delle regioni separatiste ucraine e l'ulteriore dispiegamento di truppe sul territorio ucraino. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, secondo cui le sanzioni saranno adottate “questo pomeriggio”. "Sono sicuro che ci sarà una decisione unanime", ha aggiunto Borrell. I ministri degli Esteri dell'Ue si incontreranno questo pomeriggio a Parigi, ha spiegato Borrell parlando insieme al capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian. Borrell ha convocato un consiglio straordinario dei ministri degli Esteri a Parigi per “prendere decisioni politiche riguardo alla rappresaglia europea, alla risposta europea. Ovviamente, questa risposta sarà sotto forma di sanzioni, la cui portata i ministri discuteranno secondo la mia proposta". “Questa mattina stiamo già lavorando sui testi. Questo pomeriggio il Consiglio deciderà sulle sanzioni da adottare. Questo non significa che oggi prenderemo tutte le decisioni. Prenderemo le decisioni urgenti, in modo da fornire una risposta immediata", ha detto Borrell. (Frp)