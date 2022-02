Tunisia-Cina: ministro Esteri riceve ambasciatore, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman Al Jerandi, ha ricevuto ieri l'ambasciatore cinese a Tunisi, Zhang Jianguo, per uno “scambio di opinioni sulle fruttuose relazioni bilaterali tra i due Paesi”. Lo ha reso noto l'ambasciata della Cina sulla sua propria pagina Facebook. Le due parti hanno sottolineato durante l'incontro “la volontà comune di promuovere la cooperazione in tutti i campi per servire gli interessi comuni dei due popoli”, aggiunge la nota. L'incontro ha riguardato anche “questioni regionali e internazionali di interesse comune”. (Tut)