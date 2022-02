Trasporti: Lega, convocare subito ciclo audizioni contro caro gasolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio la categoria dell'autotrasporto e con essa l'intera logistica nazionale. Lo ribadiscono in una nota i deputati della Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti, ed Edoardo Rixi, responsabile dipartimento Infrastrutture. "Il rischio di blocchi e tensioni sociali si fa di giorno in giorno più concreto. La Lega - spiegano - ritiene opportuno che si programmi immediatamente un ciclo di audizioni, con l'apertura di un tavolo sul settore in sede parlamentare oltre che governativa. Incontri che in prima battuta dovranno svolgersi in Commissione Trasporti alla Camera col coinvolgimento di tutte le sigle sindacali del comparto", concludono. (Com)