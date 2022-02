Tunisia: presidente Saied si congratula con Taboubi per rielezione a guida sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, si è congratulato con il segretario generale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Noureddine Taboubi, per la rielezione alla guida dell’organizzazione dei lavoratori, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2015. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in un comunicato stampa. Saied ha sottolineato nel suo messaggio di congratulazioni la sua convinzione che "il sindacato, che è stato sempre in prima linea nella lotta e difesa della patria, rimarrà un efficace partner nazionale". L’elezione di Taboubi avvenuta al termine del 25mo congresso nazionale dell'Ugtt svoltosi a Sfax nel sud della Tunisia. Parlando ai media, Taboubi ha detto che il sindacato lavorerà “per salvare la Tunisia”. “Il Paese ha bisogno di noi più che mai. Continueremo la lotta per le libertà pubbliche e individuali, nonché per i diritti economici e sociali", ha aggiunto Taboubi, eletto per un nuovo mandato dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero 517 voti su un totale di 620. Il secondo mandato di Taboubi arriva in un clima economico e sociale molto teso, alla luce dell'avvio dei negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere un nuovo prestito condizionato alla realizzazione di riforme profonde, come la revoca sussidi, la riduzione dei salari e del numero dei dipendenti del settore pubblico. Tali riforme sono considerate dall'Ugtt “inaccettabili, alla luce all'aumento dei prezzi e dell'assenza di giustizia fiscale”, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell'organizzazione, Sami al Tahri. La Tunisia sta attraversando una crisi economica devastante con i debiti che hanno quasi raggiunto il 100 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Dopo la contrazione economica del 9 per cento registrata nel 2020, il tasso peggiore del Nord Africa, la crescita in Tunisia non è stata compensata dal rimbalzo del +3 per cento registrato nel 2021. Dalla rivoluzione del 2011 ad oggi, inoltre, la crescita economica della Tunisia è stata pari a zero. (Tut)