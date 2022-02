Ucraina: candidati alle presidenziali francesi condannano discorso di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi ucraina irrompe nella campagna elettorale delle elezioni presidenziali francesi di aprile, con una condanna unanime alla Russia dopo il riconoscimento delle regioni separatiste da parte del presidente Vladimir Putin. "Una guerra può sempre essere evitata", ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ai microfoni dell'emittente radiofonica francese "Rtl". La candidata del partito di estrema destra ha definito "spiacevole" la decisione di Putin, pur sottolineando che non si tratta di una mossa "definitiva". La candidata repubblicana, Valerie Pecresse, ha invece "condannato fermamente" la mossa di Putin definendola una "violazione" del diritto internazionale. "Sono colpita da questa violenza verbale, che serve a convincere il popolo russo che la causa è giusta", ha detto Pecresse all'emittente radiofonica "France Inter". In un comunicato diffuso sui social network, il candidato ultraconservatore Eric Zemmour ha affermato che "una nuova guerra sul nostro continente deve assolutamente essere evitata". Zemmour ha poi aggiunto che le sanzioni nei confronti di Mosca vanno contro l'economia francese e sono "inefficaci". Condanna da parte della socialista Anne Hidalgo. "La decisione unilaterale di Vladimir Putin costituisce una violazione del diritto internazionale e della sovranità in Europa", ha scritto su Twitter Hidalgo. Il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon ha criticato l'operato diplomatico del presidente Emmanuel Macron nel dossier affermato che non ha avuto un "contenuto reale". (Frp)