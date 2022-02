Cambogia-Malesia: primo ministro Ismail atteso a Phnom Penh domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, sarà in visita in Cambogia domani e dopodomani (23-24 febbraio) su invito dell’omologo Hun Sen. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. I due ministri, si legge nella nota, faranno il punto sulle relazioni bilaterali e sulla cooperazione in materia di commercio e investimenti, difesa e sicurezza e ripresa socio-economica dalla pandemia di coronavirus. Inoltre, scambieranno opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. A Phnom Penh il premier malese sarà ricevuto anche dal re della Cambogia, Norodom Sihamoni, e avrà colloqui coi presidenti del Senato, Say Chhum, e dell’Assemblea nazionale, Heng Samrin. I due Paesi celebrano quest’anno il 65mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici. Entrambi sono membri dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico.(Fim)