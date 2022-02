Colombia: Corte costituzionale legalizza aborto fino alle 24 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Colombia ha stabilito la parziale depenalizzazione dell'aborto, consentendo l'interruzione volontaria della gravidanza fino a 24 settimane anche se non ha eliminato il reato dal codice penale. La pratica, riferisce la stampa locale, è stata approvata ieri in seduta straordinaria con cinque voti favorevoli e quattro contrari. Finora l'aborto era consentito in Colombia solo per tre motivi: quando la salute o la vita della madre è a rischio; quando è conseguenza di stupro o incesto, o se vi è malformazione del feto. Negli altri casi l'interruzione della gravidanza era punibile con la reclusione fino a quattro anni e mezzo. (segue) (Mec)