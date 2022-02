Sardegna: eletto il presidente del Distretto olivicolo regionale di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tore Piana è il nuovo presidente del Distretto di qualità regionale olivicolo “Olivarios” per il triennio 2022-24. Lo ha eletto il cda del Distretto che si occuperà dell’olivicoltura in Sardegna. Alla carica di vice presidente , è stato eletto Francesco Locci. La costituzione del Distretto, previsto dalla legge regionale 16 del 2014 ha percorso l’intera fase di animazione, promozione e conoscenza, con riunioni nei mesi scorsi che ha visto interessati tutti i territori a maggiore vocazione olivicola della Sardegna e ha visto una grande partecipazione degli olivicoltori, frantoiani e attori della filiera, presenti in Sardegna. Ad oggi, al distretto sono arrivate, 300 manifestazioni di interesse, con richieste per 40 milioni di investimenti nell’intero comparto dell’Isola. (segue) (Rsc)