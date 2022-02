Sardegna: eletto il presidente del Distretto olivicolo regionale di qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fra le richieste di finanziamento – ha spiegato il neo presidente, Tore Piana - nuovi frantoi oleari, il recupero di oliveti in stato di abbandono, l’impianto di centinaia di ettari di nuovi oliveti, l’acquisto di nuovi macchinari per la raccolta ma anche l’ammodernamento di frantoi e impianto imbottigliamento di olio esistenti, l’acquisto di macchinari per confezionare prodotti sott’olio e olive da mensa. Ma anche richieste di ricerca, nuovi packaging e soprattutto la necessità di creare aggregazione e sinergia all’interno della filiera”. Entro la prima decade di Marzo verrà chiesto il riconoscimento da parte della Regione. “A quel punto, se e quando otterremo il riconoscimento regionale – ha concluso Piana - saremo pronti a inoltrare la richiesta di finanziamento, con la predisposizione di un progetto, direttamente al Ministero delle Politiche Agricole, a seguito della pubblicazione del bando nazionale”. (Rsc)