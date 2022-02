Algeria: Paese ospita dialogo di riconciliazione palestinese la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ospiterà una serie di fazioni palestinesi la prossima settimana per discutere il dossier della riconciliazione e avviare il dialogo. Lo ha reso noto il primo ministro palestinese Mohamed Shtayyeh in un discorso durante la riunione settimanale del suo governo, ieri. “La prossima settimana alcuni fazione palestinesi si recheranno in Algeria”, ha detto Shtayyeh, osservando che ciò è avvenuto su invito del ministero degli Affari esteri algerino e del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune.(Ala)