Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore comunale all'ambiente Elena Grandi partecipa all'iniziativa di Green City Italia che presenta la denuncia dopo che due atti di vandalismo hanno dimezzato la chioma dell'esemplare di gingko bilboa presente in largo La Foppa.Largo La Foppa, angolo via Varese (ore 10)REGIONEL'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa al congresso territoriale della Ust Cisl Bergamo.Seminario vescovile "Giovanni XXIII", via Arena, 11, Bergamo (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Firma del protocollo d'intesa tra Corecom, Coni e Aias Lombardia sulla media education per l’avvio di una collaborazione sull'uso responsabile delle tecnologie nelle comunità sportive. Intervengono il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e la presidente del Corecom Marianna Sala.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 12:30)Inaugurazione della mostra fotografica “#Io non esisto. Viaggio nel mondo dei disturbi alimentari”.Spazio Eventi, Palazzo Pireli, via Fabio Filzi (ore 13)La vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti, partecipa all'inaugurazione della Casa di comunità di Villa Marelli. A margine dell'appuntamento è previsto un punto stampa.Villa Marelli, viale Zara 81 (ore 15:45)VARIEInaugurazione della fiera “Lineapelle”Rho Fiera Milano (ore 9)Apertura della due giorni del Congresso Cisl Bergamo "Esserci per cambiare", sfida per il futuro. Francesco Corna si ricandida con la sua squadra per il secondo mandatoSeminario vescovile "Giovanni XXIII", via Arena, 11, Bergamo (ore 9:30)L’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica inaugura un ciclo di master class del giornalista e già presidente della Rai Marcello Foa. Intervengono l'ex presidente della Rai Marcello Foa e la direttrice di Almed, Mariagrazia Fanchi.Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Pio XI, Largo Gemelli 1 (ore 11)Al via “Charles Chaplin, il genio della libertà”, una rassegna dedicata ad una vera e propria icona del cinema in bianco e nero. Per l'occasione verrà presentato in anteprima il documentario “Charles Chaplin, le génie de la liberté”. Partecipano il cosceneggiatore François Aymé e il regista Yves Jeuland.Cineteca Milano MIC, viale Fulvio Testi, 121 (ore 15:30)Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi presenta il Tavolo Giovani #Agrifood Tech dedicato al tema “Agricoltura e tecnologia: le soluzioni delle giovani imprese innovative”. Intervengono Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi; Emil Abirascid, giornalista direttore Startupbusiness; Matteo Benvenuti, Ceo e fondatore di Vertical farm Italia.Palazzo Turati, via Meravigli, 7 (ore 16)Ispi presenta “10 anni di Sahel: crisi senza fine?”, evento promosso in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio.Diretta streaming (ore 18)L'associazione Amici della Scala presenta l'incontro “La Phèdre e l’arte di una Primadonna nel metateatro fin de siècle” . Partecipa Michele Girardi, docente di Storia della Musica all’Università Ca’ Foscari di Venezia e musicologo.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 18) (Rem)