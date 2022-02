Marocco-Israele: Royal Air Maroc lancia una nuova linea aerea Casablanca-Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea del Marocco Royal Air Maroc lancerà a partire dal 13 marzo una nuova linea aerea diretta, che collegherà Casablanca a Tel Aviv. Lo ha reso noto la stessa compagnia in un comunicato. La linea opererà all'inizio con quattro voli settimanali, per passare in breve tempo a cinque. I voli in partenza da Casablanca saranno programmati il martedì, mercoledì, giovedì e domenica con partenza alle 23:55 (ora locale) e arrivo a Tel Aviv alle 6:15 la mattina seguente (ora locale). (Mar)