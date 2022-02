Laos-Cina: ferrovia transfrontaliera, Vientiane raddoppierà posti passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I posti per passeggeri sulla ferrovia Laos-Cina saranno portati da 700 a 1.400 a viaggio per venire incontro alla domanda. Lo ha annunciato l’ingegner Vongthong Souphanthong, dirigente della Laos-China Railway Company. La compagnia, ha spiegato Vongthong, ha constatato che i biglietti si esauriscono prima del previsto e sta collaborando con la polizia per verificare se ci siano rivendite illecite. Intanto la società sta lavorando a una nuova biglietteria a Vientiane, che sarà aperta a breve, e sta esplorando la possibilità di una vendita online. Dal 4 dicembre 2021 al 13 febbraio sono state trasportate dal Laos alla Cina 124.225 persone, con una media di 1.721 al giorno; sulla linea hanno viaggiato anche 290 treni merci, con un carico complessivo di 157.568 tonnellate, pari a 2.188 al giorno. (Fim)