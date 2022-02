Cina: Covid, calano i casi nella città meridionale di Baise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Baise, nella regione autonoma del Guangxi, sta lentamente tornando alla normalità dopo l'ondata di Covid-19 affrontata nei primi giorni di febbraio. Esercizi commerciali e abitanti stanno riprendendo in modo graduale le attività. Dal 17 al 20 del mese, il virus ha rallentato in tutta la regione, che non ha registrato nuove infezioni a trasmissione locale. Alla data del 20 febbraio, i casi confermati ammontavano a 228, di cui 191 registrati nella contea di Debao e 30 nella città di Jingxi. (Cip)