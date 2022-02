Donbass: commissario Ue Reynders, riconoscimento russo dei separatisti è "atto di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento da parte del presidente Vladimir Putin di due regioni separatiste ucraine come indipendenti e il successivo ordine di inviare carri armati nelle aree è un "atto di guerra". Lo ha affermato Didier Reynders, il commissario europeo alla Giustizia, all'emittente belga “Rtbf”. Reynders ha detto che l’Ue è pronta a imporre sanzioni alla Russia, ma è necessaria una decisione unanime. “Le misure probabilmente si evolveranno gradualmente e dipenderanno dalle azioni della Russia”, ha detto Reynders, secondo cui in primo luogo dovrebbero includere divieti di viaggio per individui e sequestro di beni in Europa e all'estero. "Tutte le opzioni sono sul tavolo", ha detto il commissario Ue. (Beb)