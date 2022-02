Hong Kong: delegato Tam, municipalità “impari umilmente” dalla Cina a gestire il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong deve “imparare umilmente” dalla Cina continentale a gestire la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato Tam Yiu-chung, delegato di Hong Kong presso il Congresso nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese. La municipalità sta affrontando la sua battaglia più dura contro il virus dall’inizio della pandemia nel 2020 e le autorità sono state “colte alla sprovvista” dalla quinta ondata, ha dichiarato Tam in un articolo scritto per il quotidiano “Global Times”. “C'è stato un caos inutile. Dobbiamo ammettere che esistono delle falle nel lavoro anti-epidemico dell’amministrazione, con alcune politiche che non riescono a stare al passo con i bisogni delle persone”, ha proseguito, citando lunghi tempi di attesa per i test, una "grave carenza" di strutture preposte alla quarantena e la mancanza di medici esperti. (Cip)