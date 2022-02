Ucraina: delegato Pechino Onu, “evitare azioni che possano alimentare le tensioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale “situazione in Ucraina è il risultato di molti fattori complessi” e tutte le parti in causa devono “esercitare moderazione ed evitare qualsiasi azione che possa alimentare le tensioni”. Lo ha detto il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun, nell’ambito della riunione d’emergenza convocata dal Consiglio di sicurezza dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Tutti i Paesi dovrebbero risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici in linea con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, ha aggiunto Zhang, rinnovando l’appello al dialogo e alle consultazioni. (Cip)