Cina: Covid, autorità sanitaria ha segnalato 138 nuove infezioni

- La Cina ha segnalato ieri 138 nuove infezioni da Covid-19, di cui 59 a trasmissione locale e 79 importate. Lo ha riferito oggi la Commissione sanitaria nazionale, aggiungendo che 20 dei casi domestici sono stati riscontrati in Mongolia Interna, 12 nello Jiangsu, sei nel Liaoning, cinque rispettivamente nel Sichuan e nello Yunnan, quattro rispettivamente a Pechino e nello Hubei, e tre nel Guangdong. Sono emersi inoltre 46 pazienti asintomatici, 40 dei quali arrivati ​​dall’estero. Alla data di ieri, il numero totale di casi confermati in Cina continentale era di 107.989. I pazienti ricoverati ammontavano a 1.809, 12 dei quali in gravi condizioni. Il numero dei decessi è rimasto invariato a 4.636 da gennaio scorso. (Cip)