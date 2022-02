Giappone: Covid, Keidanren chiede maggiore riapertura dei confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Keidanren chiede da mesi al governo del Giappone di revocare il divieto di ingresso dei cittadini stranieri non residenti, ripristinato in risposta alla propagazione della variante Omicron del coronavirus. Tokura ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il mese scorso che quasi due mesi di totale chiusura dei confini hanno impedito alle aziende di effettuare viaggi d'affari, ostacolando tra le altre cose i negoziati in merito ad alleanze, fusioni e acquisizioni. "La decisione di procedere a una chiusura generalizzata era buona, ma non ha senso mantenere tale misura dal momento che la Omicron è già divenuta la variante dominante (sul territorio giapponese), ha detto Tokura. Il divieto d'ingresso dei cittadini stranieri non residenti è in vigore in Giappone dal 30 novembre. (segue) (Git)