Giappone: Covid, Keidanren chiede maggiore riapertura dei confini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ridurrà da sette a tre giorni il periodo di quarantena per le persone in arrivo nel Paese. Lo ha annunciato lo scorso fine settimana il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, A partire dal mese di marzo il limite massimo degli ingressi giornalieri in Giappone passerà inoltre da 3.500 a 5mila persone. Le nuove disposizioni sono concepite per consentire l'ingresso nel Paese dei cittadini stranieri titolari di visti di studio. (segue) (Git)