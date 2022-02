Giappone: Covid, Keidanren chiede maggiore riapertura dei confini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto d'ingresso ripristinato in risposta alla variante Omicron del coronavirus costa al governo giapponese critiche sempre più pesanti da parte dei circoli imprenditoriali e accademici. La scadenza dell'attuale provvedimento di chiusura dei confini, reintrodotto alla fine di novembre, è prevista per il 28 febbraio. Ad oggi l'ingresso nel Paese è consentito ai cittadini stranieri non residenti solo per circostanze straordinarie e previa quarantena di sette giorni. Il governo sta però valutando la possibilità di ridurre il periodo di quarantena a tre o cinque giorni, a condizione di presentare la certificazione di un test diagnostico negativo e della somministrazione di tre dosi di vaccino contro la Covid-19. Diversi funzionari governativi starebbero sollecitando il completo abbandono del sistema delle quarantene all'ingresso; è probabile inoltre un rilassamento del limite massimo di ingressi giornalieri nel Paese, attualmente fissato a 3.500 persone. (Git)