Pechino 2022: Kim Jong-un si congratula con Xi per il "successo" dei Giochi

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente cinese Xi Jinping per il "successo" delle Olimpiadi invernali di Pechino all'indomani della chiusura dei Giochi. Lo riferiscono oggi i media di Stato nordcoreani. "Nel messaggio, il compagno Kim Jong-un ha esteso le proprie calorose e sentite congratulazioni al segretario generale Xi Jinping per lo splendido esito delle Olimpiadi invernali di Pechino", riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency. La Corea del Nord non ha preso parte all'evento sportivo, in risposta alla decisione del Comitato olimpico internazionale di sospendere il Nord per non aver preso parte alle Olimpiadi estive di Tokyo dello scorso anno. (Git)