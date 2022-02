Corea del Sud: Moon presiede riunione Consiglio sicurezza nazionale su crisi Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, presiederà oggi un incontro straordinario del Consiglio di sicurezza nazionale per fare il punto della crisi in Ucraina. Lo ha riferito tramite una nota la presidenza sudcoreana. L'incontro, in programma nel primo pomeriggio di oggi, segue la decisione della Russia di riconoscere formalmente l'indipendenza delle regioni separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk, e l'ordine del presidente russo Vladimir Putin di inviarvi forze russe in funzione di "mantenimento della pace". Moon discuterà tra le altre cose le misure necessarie a proteggere i cittadini sudcoreani in Corea del Sud e a minimizzare i danni per gli interessi economici sudcoreani in quel Paese. (Git)