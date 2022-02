Giappone: difesa, governo acquisterà tecnologie per mantenerne la riservatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone offrirà di acquistare documenti tecnici relativi a tecnologie nel campo della difesa da aziende che intendono cessare l'attività nel settore, per impedire che tali informazioni sensibili possano essere divulgate o giungere in possesso di Paesi terzi. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che cita fonti governative anonime. Il governo intende acquistare le tecnologie e offrirle a titolo gratuito ad altre aziende giapponesi in grado di farsi carico delle relative forniture. L'iniziativa avrà inizio già a partire da quest'anno. Il piano giunge in risposta all'aumento del numero di aziende giapponesi di piccole e medie dimensioni intenzionate ad abbandonare l'industria della Difesa, e il cui acquisto da parte di aziende o Paesi terzi comporterebbe la violazione di informazioni sensibili in merito alle capacità dei sistemi d'arma in dotazione alle Forze di autodifesa giapponesi. Nel maggio 2021 una azienda cinese è riuscita a ottenere i documenti tecnici di componenti di armi automatiche utilizzate dall'Esercito giapponese; una seconda compagnia cinese ha acquistato la quota di una azienda giapponese che produce antenne per sottomarini. (Git)