Energia: “Handelsblatt”, il piano della Commissione Ue contro il rincaro dei prezzi

- La Commissione europea ha elaborato un piano per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia nell'Ue, che stima durerà più a lungo del previsto. Il progetto è contenuto in una comunicazione che l'esecutivo dell'Ue ha inviato al Parlamento europeo e agli Stati membri. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato il testo, il piano prevede tra l'altro “misure drastiche” per porre fine alla dipendenza dell'Ue dalle importazioni di energia dalla Russia. Ciò include l'istituzione di una “riserva strategica” europea di gas. La Commissione europea avverte che, rispetto alle prospettive dello scorso autunno, la situazione del costo dell'energia “è peggiorata e probabilmente durerà più a lungo”. Con livelli di stoccaggio storicamente bassi e continue difficoltà di approvvigionamento del gas, i prezzi di tale fonte di energia e dell'elettricità rimarranno “elevati e volatili fino al 2023”. Tra le cause di tale situazione, vi sono l'eccesso di domanda di gas e “fattori geopolitici”, come “l'incertezza sui principali fornitori” dell'Ue. Per “Handelsblatt”, il riferimento implicito è alla Russia. Ciò sta provocando la volatilità e il continuo aumento del costo dell'energia. Diversamente, l'incremento delle tariffe europee sulle emissioni di CO2, svolge “un ruolo subordinato”. Come via d'uscita, la Commissione europea spinge affinché l'Ue acceleri l'espansione delle energie rinnovabili, aumenti le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) e garantisca una riserva minima di gas per l'inverno. (segue) (Geb)