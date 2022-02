Energia: “Handelsblatt”, il piano della Commissione Ue contro il rincaro dei prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, stando alla bozza del documento vista dal quotidiano tedesco, l'esecutivo europeo ritiene che “la migliore soluzione per una maggiore resilienza energetica, una minore dipendenza dalle importazioni e prezzi più bassi del gas" sia "l'attuazione accelerata del Green Deal. Ogni turbina eolica e cella solare ridurrà immediatamente la dipendenza dalle importazioni di gas e genererà energia a prezzi bassi”. La Commissione europea si impegna quindi accelerare le procedure di pianificazione per gli impianti delle energie rinnovabili. A loro volta, gli Stati membri dovrebbero far valere “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” per la realizzazione dei parchi eolici e solari. Inoltre, le reti dell'Ue dovranno essere convertire per distribuire “rapidamente grandi quantità di gas, idrogeno ed elettricità” in tutta Europa. (segue) (Geb)