Energia: “Handelsblatt”, il piano della Commissione Ue contro il rincaro dei prezzi (3)

- Tuttavia, come evidenzia la Commissione europea, anche se la transizione verde procederà più rapidamente, l'Ue continuerà a dipendere dalle importazioni di gas per molti anni. In tale prospettiva, le importazioni di Gnl dovrebbero svolgere un ruolo sempre più importante nel mix energetico europeo. Per coordinare le capacità di acquisizione di questo gas nella maniera più efficiente possibile, la Commissione europea intende creare “una piattaforma con cui Stati membri e quanti sono coinvolti nelle importazioni di Gnl possono scambiarsi informazioni”. L'esecutivo dell'Ue, riporta “Handelsblatt” vuole poi intervenire sul mercato privato del gas. In considerazione dei prezzi elevati, i gestori degli impianti di stoccaggio “non hanno incentivi sufficienti per costituire riserve sufficienti”. Pertanto, la Commissione europea mira a “obbligare” gli Stati membri a “garantire un livello minimo di scorte entro il 30 settembre di ogni anno, se ne hanno la possibilità”. L'esecutivo europeo si dice, infine, aperto a una riforma del mercato dell'elettricità, al fine di dissociare il prezzo di tale fonte di energia da quello del gas. In particolare, l'energia elettrica generata in maniera sostenibile dovrebbe essere pagata meno di quella prodotta con il gas. (Geb)