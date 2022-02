Donbass: Johnson presiede riunione Cobra su riconoscimento russo delle regioni separatiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, sta presiedendo in questi minuti una riunione del Cobra, il comitato d’emergenza che riunisce rappresentanti del governo e vertici di sicurezza e Forze armate, in risposta all’escalation in Ucraina provocata dalla Russia. L’esecutivo britannico si sta preparando a imporre sanzioni contro alcune figure chiave e imprese russe dopo che Putin ha riconosciuto due regioni separatiste del Donbass, l’area orientale dell'Ucraina, come Stati indipendenti. Nel corso della riunione Johnson sta ricevendo gli ultimi aggiornamenti dopo che Putin ha inviato le sue truppe nelle due repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk per svolgere dei compiti di "mantenimento della pace". La riunione del Cobra segue una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui l'ambasciatrice del Regno Unito, Dame Barbara Woodward, ha affermato che la Russia ha portato il mondo "sull'orlo del baratro", avvertendo che le azioni del Paese "avranno conseguenze gravi e di vasta portata". Woodward ha detto che un'invasione scatenerebbe "guerra, morte e distruzione" sul popolo ucraino. (Rel)