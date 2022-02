Giappone: Covid, numero record di focolai nelle residenze per anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shigeru Omi, principale consulente del governo giapponese per la gestione della pandemia di Covid-19, ha dichiarato che è giunto il momento di valutare una ulteriore riduzione del periodo di isolamento cautelare per le persone giunte a stretto contatto con soggetti affetti dal Covid-19. Attualmente il periodo di isolamento è di sette giorni, e di cinque per i lavoratori essenziali. Secondo Omi, il minor periodo di incubazione della variante Omicron del coronavirus rende possibile un ulteriore accorciamento. Il mese scorso il governo giapponese ha ridotto il periodo di isolamento cautelare da 14 a 10 giorni, e poi ulteriormente a sette. (segue) (Git)