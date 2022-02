Pnrr: Patuanelli, acceleriamo sulle agroenergie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Accelerazione sul capitolo agroenergie del Pnrr per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica ma - soprattutto - per offrire nuove chance alle imprese alle prese con il boom dei costi energetici. Ma anche - e sempre in chiave Pnrr - contratti di filiera e di distretto per rafforzare la competitività del made in Italy agroalímentare e, soprattutto, nuove soluzioni allo studio perla filiera della zootecnia da latte, forse la più esposta alla fiammata dei costi produttivi. II ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli è nel deserto degli Emirati arabi per promuovere l'agritech made in Italy a Expo Dubai (parteciperà questa mattina al workshop al Padiglione Italia del Crea, Consiglio per le ricerche in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) ma anche per apprendere modalità e tecnologie sull'efficiente utilizzo di acqua nei campi e sulla produzione agricola in condizioni estreme. «L'obiettivo è quello di uno scambio di conoscenze - spiega il ministro al "Sole 24 Ore" -. Come viviamo sulla nostra pelle il cambiamento climatico anche da queste parti si stanno confrontando con la necessità di assicurare continuità produttiva all'agricoltura in condizioni atmosferiche avverse". "Con la pandemia, ad ogni angolo del pianeta ci si è resi conto dell'importanza di avere una certa dose di sovranità alimentare. Ovvero di poter produrre da soli buona parte di ciò che serve alle proprie necessità alimentari. Negli Emirati arabi coltivano prevalentemente in serra e con la tecnologia dell'agricoltura idroponica, cioè invaso". "Su questi temi - continua - possiamo offrire le nostre competenze mentre abbiamo da imparare sull'efficiente uso delle risorse idriche e sulla capacità di riutilizzare le acque già impiegate nell'irrigazione. Fortunatamente in Italia non siamo ancora deserto ma gravi problemi di siccità ne abbiamo anche da noi". (segue) (Res)