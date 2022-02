Pnrr: Patuanelli, acceleriamo sulle agroenergie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse filiere dell'agricoltura italiana stanno soffrendo per l'impennata dei costi energetici: "È arrivato il momento di un'accelerazione sulle agroenergie. Vogliamo pubblicare il bando prima del 31 marzo, ovvero la scadenza, per gli investimenti sul Parco agrisolare con un budget di 1,5 miliardi di euro. Si prevede di installare pannelli fotovoltaici per una superficie complessiva di 4,3 milioni di metri quadri e 0,43 GW di potenza. Sapevamo che le opportunità aperte dal Pnrr sarebbero state importanti ma gli investimenti sulle agroenergie stanno diventando ancora più urgenti dopo l'escalation dei costi". L'altro importante capitolo è quello del biogas-biometano, molto atteso dalla filiera zootecnica spesso messa sotto accusa proprio per la propria sostenibilità ambientale: "Sul biogas-biometano l'iniziativa spetta al ministero della Transizione ecologica e noi non siamo neanche concertanti ma credo che non manchi nulla. Il ministro Cingolani ha preso l'impegno di chiudere il testo del provvedimento, preliminare al varo dei bandi, nelle prossime settimane". II Governo intende accelerare quindi: "Ho avuto modo di consultare alcuni studi secondo i quali se avessimo già realizzato gli investimenti del Pnrr le aziende che investono in agroenergie non avrebbero neanche percepito l'aumento dei costi energetici", ha concluso Patuanelli. (Res)