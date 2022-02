Donbass: colonne di mezzi blindati avvistate in territorio repubblica separatista di Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi veicoli blindati sono stati avvistati nella tarda serata di ieri sul territorio dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, come riporta l'agenzia di stampa russa "Interfax", citando testimoni oculari. In particolare due colonne di veicoli blindati si trovano sul territorio di Donetsk diretti a nord e ad ovest dell'entità costituita dai separatisti. Secondo alcune fonti si tratterebbe di unità dell'esercito della regione separatista sulla circonvallazione di Donetsk, ma non è escluso che si possa trattare di mezzi delle Forze armate russe. Ieri il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e ha incaricato le Forze armate russe di svolgere funzioni di mantenimento della pace in quei territori. (Rum)