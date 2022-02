Ucraina: Blinken, riconoscimento russo Donbass è attacco a sovranità Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America “condannano fermamente” la decisione del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere le cosiddette "Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk" come "indipendenti". E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, che riporta le dichiarazioni del segretario di Stato, Antony Blinken. “Questa decisione rappresenta un completo rifiuto degli impegni della Russia nell'ambito degli accordi di Minsk, contraddice direttamente il dichiarato impegno della Russia alla diplomazia ed è un chiaro attacco alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina”, spiega il capo della diplomazia di Washington. “Gli Stati hanno l'obbligo di non riconoscere un nuovo ‘Stato’ creato attraverso la minaccia o l'uso della forza, così come l'obbligo di non interrompere i confini di un altro Stato. La decisione della Russia è un altro esempio della flagrante mancanza di rispetto del presidente Putin per il diritto e le norme internazionali”, prosegue. “Il presidente (Joe) Biden firmerà un ordine esecutivo che vieterà tutti i nuovi investimenti, scambi e finanziamenti da parte di cittadini statunitensi verso, da o nelle suddette regioni dell'Ucraina”, conclude Blinken, confermando quanto già anticipato dalla Casa Bianca circa le imminenti sanzioni. (Nys)