Ucraina: ministero Esteri russo, ancora aperti al dialogo con Paesi occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è ancora aperta al dialogo con i Paesi occidentali, ma per molti anni loro stessi non hanno voluto contribuire all'attuazione degli accordi di Minsk. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova parlando all'emittente radiofonica "Komsomolskaya Pravda". "Posso dire che anche nei momenti più difficili per noi in cui abbiamo subito menzogne, bugie e calunnie, siamo sempre stati per il dialogo, per i negoziati", ha detto Zakharova, notando che negli ultimi due mesi la stampa e i politici occidentali hanno parlato dei presunti preparativi della Russia per una "invasione" dell'Ucraina. "Siamo sempre favorevoli al processo negoziale", ha detto la portavoce, secondo cui da anni la Russia si impegna per l'attuazione degli accordi di Minsk, ma senza ricevere in cambio lo stesso approccio dall'Ucraina. "Dov'erano Berlino e Parigi, dov'erano? E non sto affatto parlando degli Stati Uniti, il loro ruolo inappropriato in questo processo è ovvio ", ha aggiunto Zakharova. (Rum)