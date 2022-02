Brasile: rivolta in carcere a Bahia, polizia sequestra pistola in una cella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello stato brasiliano di Bahia hanno sequestrato una pistola calibro 40 all'interno di una cella del carcere Lemos Brito, presso il complesso penitenziario di Mata Escura, nella capitale Salvador. La scoperta è stata effettuata nel corso di una perquisizione disposta a poche ore dallo scontro tra detenuti scoppiata nel carcere che si è conclusa con un bilancio di cinque prigionieri morti e 17 feriti. La ribellione è avvenuta nel pomeriggio di domenica, 20 febbraio. Secondo il segretario dell'Amministrazione penitenziaria dello stato, Nestor Duarte, la rivolta è stata causata da una rissa tra criminali di fazioni rivali. Durante la rivolta c'è stato anche un tentativo di fuga. I detenuti inoltre hanno aggredito gli agenti della polizia penitenziaria, usando coltelli e machete. Al momento della ribellione, solo tre poliziotti penitenziari lavoravano nell'unità. Il penitenziario di Lemos Brito ospita solo detenuti maschi condannati in via definitiva. In particolare sono ospitati 1.116 detenuti rispetto ai 771 posti disponibili stabiliti.(Brb)