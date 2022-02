Cile: violenza in Araucania, futuro ministro Interno condanna ultimi due omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ministro dell'Interno del Cile, Izkia Sitches, ha condannato l'omicidio di due guardie di sicurezza private di un'azienda forestale dell'Araucania, nel sud del Cile. "Condanniamo l'uso della violenza, non vogliamo altre vittime", ha dichiarato oggi Sitches in una conferenza stampa al termine di una riunione con il ministro uscente, Rodrigo Delgado. "Come futuro governo, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo rivolto un appello al dialogo e all'intesa", ha dichiarato la futura titolare del dicastero dell'Interno, prima donna nella storia del Cile a ricoprire questo incarico. Sitches ha quindi aggiunto che "bisogna avanzare con sollecitudine verso soluzioni a lungo termine che permettano risolvere il problema della violenza coinvolgendo tutti gli attori disposti a offrire soluzioni". (segue) (Abu)