Cile: violenza in Araucania, futuro ministro Interno condanna ultimi due omicidi (3)

- A fine gennaio il parlamento del Cile ha approvato l'ottava proroga dello stato di eccezione costituzionale nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio. Si tratta di una misura chiesta dal governo del presidente Sebastian Pinera per affrontare la crisi di insicurezza che attraversa la regione e che rimarrà in vigore fino al 24 febbraio. Lo stato di eccezione permetterà di mantenere lo spiegamento delle Forze armate in appoggio a quelle di Sicurezza. L'obiettivo della misura, afferma il governo, è quello di fare fronte alle persistenti violenze che attraversano il territorio dove operano, oltre a "gruppi terroristi" presumibilmente legati alle rivendicazioni della comunità indigena mapuche, anche organizzazioni criminali legate al traffico di droga. (segue) (Abu)