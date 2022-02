Argentina: produttori agricoli presentano ricorso contro diritti di esportazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il ricorso presentato dalla Sra dovesse essere accolto si profilerebbe un durissimo colpo per le finanze dello Stato argentino già al bordo del default. Le ritenute alle vendite di grani, e tra queste principalmente quelle della soia, hanno fruttato nel 2021 l'8,8 per cento del totale delle entrate fiscali equivalenti a oltre 8,5 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 140 per cento rispetto al 2020. Le proiezioni per il 2022 sono ancora migliori. Secondo proiezioni della Borsa di grani di Rosario le esportazioni agricole potrebbero arrivare a circa 39 miliardi di dollari con un impatto positivo per le casse dello Stato stimato in circa 9,3 miliardi di dollari. La lotta delle camere agricole contro i diritti di esportazione risale al 2008, anno in cui l'ex presidente e attuale vice presidente Cristina Kirchner le impose per la prima volta. Per il governo di Alberto Fernandez, le ritenute alle esportazioni agricole rappresentano il principale ingresso di divise e sono considerate uno strumento indispensabile di redistribuzione delle entrate. (Abu)