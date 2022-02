Nicaragua: ong denunciano "demolizione" del diritto di associazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il regime porta avanti la sua strategia di cancellazione delle Ong in Nicaragua, cancellando lo status giuridico di sette organizzazioni che mirano a proteggere i bambini, le donne, la libertà di espressione e i diritti umani", ha denunciato il Centro nicaraguense dei diritti umani (Cenidh) sul suo account Twitter. La Cenidh "condanna questa azione criminale, un'altra violazione della libertà di associazione in Nicaragua". Molte delle università e delle sigle rese ora illegali sono state protagoniste più o meno dirette proprio delle proteste che da tempo agitano il Paese centroamericano. I disordini sono scoppiati ad aprile 2018 con una serie di manifestazioni promosse contro una riforma delle pensioni ritenuta penalizzante per i contribuenti. Le proteste si sono presto trasformate in una più generica richiesta di cambio nella vita democratica del paese. Il governo sandinista ha ritirato il progetto di riforma ma le proteste sono continuate sfociando in ulteriori violenze e nella morte di oltre 300 persone. (segue) (Mec)