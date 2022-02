Ucraina: dipartimento di Stato evacua il personale dell'ambasciata in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato l'evacuazione in Polonia del personale dell'ambasciata statunitense a Kiev, in vista di una possibile invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Gli Usa avevano già evacuato l'ambasciata nella capitale ucraina, trasferendone il personale nella città settentrionale di Lviv. "Per ragioni di sicurezza, il personale di Sicurezza attualmente a Lviv trascorrerà la notte in Polonia", recita una nota del dipartimento di Stato rilanciata dalla stampa Usa. L'annuncio del trasferimento del personale diplomatico segue di poche ore il riconoscimento formale da parte della Russia delle regioni separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk. (Nys)