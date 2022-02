Donbass: ministro Esteri polacco, Putin si astenga da intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di turno dell'Osce, il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, ha invitato la Russia ad "astenersi da un intervento militare" in Ucraina. "Riguardo alla decisione del presidente Vladimir Putin, esprimiamo il nostro incrollabile sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i confini internazionalmente riconosciuti", ha affermato Rau in una nota, condannando il riconoscimento delle regioni separatiste del Donbass. "Chiediamo alla Federazione Russa di astenersi da qualsiasi intervento militare per attuare questa sfortunata decisione e di considerare le sue conseguenze a lungo termine per le relazioni internazionali", ha aggiunto il ministro polacco.(Vap)