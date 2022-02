Donbass: accordo di cooperazione fra Russia e regioni separatiste avrà durata decennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di cooperazione siglati tra la Russia e le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk sull'assistenza reciproca avranno durata decennale. E' quanto si legge nel disegno di legge inviato al presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) della Federazione Russa, Vjacheslav Volodin. "Il presente accordo è valido per un periodo di dieci anni. La sua validità sarà automaticamente prorogata per successivi periodi di cinque anni, qualora nessuna delle parti contraenti dichiari, mediante comunicazione scritta, la propria volontà di scioglierlo entro e non oltre sei mesi prima della scadenza del prossimo periodo", si legge nell'articolo 29 dell'accordo di cooperazione. (Rum)