Donbass: von der Leyen e Michel, sanzioni per il riconoscimento russo di aree separatiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea reagirà con sanzioni contro coloro che sono coinvolti "nell'atto illegale del riconoscimento" delle aree separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Secondo la nota, pubblicata sul sito delle istituzioni europee, Michel e von der Leyen condannano con la massima fermezza la decisione del presidente russo Vladimir Putin di procedere al riconoscimento come entità indipendenti delle aree di Donetsk e Luhansk. "Questo passaggio costituisce una palese violazione del diritto internazionale e degli accordi di Minsk", si legge nel comunicato congiunto. L'Unione, prosegue la nota, reagirà con sanzioni "contro coloro che sono coinvolti in questo atto illegale". L'Unione europea ribadisce infine il suo fermo sostegno "all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti". (Beb)