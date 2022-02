Ucraina: fonti Usa, forze russe in Donbass già nelle prossime ore, diplomazia continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe continuano i preparativi per un'invasione dell'Ucraina, ma la diplomazia sarà perseguita "fino a quando i carri armati non si muoveranno". Lo ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione statunitense citato dall'emittente "Cnn". Il funzionario ha fatto riferimento all'ordine del presidente russo Vladimir Putin di far entrare le truppe di "mantenimento della pace" nelle regioni separatiste del Donbass, riconosciute da Mosca come indipendenti nelle scorse ore. "Osserveremo e valuteremo quali azioni saranno effettivamente intraprese dalla Russia e risponderemo di conseguenza", ha affermato il funzionario. Gli Stati Uniti, ha spiegato ancora, si aspettano che le truppe russe possano trasferirsi già nelle prossime ore nel Donbass.(Nys)